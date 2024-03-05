Лидер Ворсклы пропустит по меньшей мере две недели из-за травмы

Один из лидеров "Ворсклы" Александр Скляр получил серьезную травму головы в матче 19-го тура УПЛ против "Вереса" (2:1), сообщает пресс-служба клуба.

Игрок покинул поле на 59-й минуте встречи, после чего был сразу доставлен в больницу. Отмечается, что Александр будет вне тренировочного процесса по меньшей мере две недели.

В текущем сезоне Скляр провел 19 матчей за полтавчан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, "Ворскла" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 очков.