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Лидер Ворсклы пропустит по меньшей мере две недели из-за травмы

Премьер-лига

Александр Скляр получил серьезную травму головы

Лидер Ворсклы пропустит по меньшей мере две недели из-за травмы

Фото: ФК Ворскла

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Один из лидеров "Ворсклы" Александр Скляр получил серьезную травму головы в матче 19-го тура УПЛ против "Вереса" (2:1), сообщает пресс-служба клуба.

Игрок покинул поле на 59-й минуте встречи, после чего был сразу доставлен в больницу. Отмечается, что Александр будет вне тренировочного процесса по меньшей мере две недели.

В текущем сезоне Скляр провел 19 матчей за полтавчан во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, "Ворскла" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 очков.

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Ворскла (Полтава) Александр Скляр
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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