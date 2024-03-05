Жирона летом поборется за защитника Динамо

Испанская "Жирона", за которую выступают два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, нацелилась на еще одного украинца из УПЛ.

Как сообщает Футбол 24, речь идет о защитнике " Динамо " Александре Тымчике.

По данным источника, "Жирона", которая вероятно, в следующем сезоне дебютирует в ЛЧ, летом планирует серьезно укрепить линию обороны. Под это клуб намерен выделить серьезные средства, а Тымчик якобы является одной из приоритетных целей каталонцев.

Также отмечается, что пока не известно будущее Яна Коуту, который выступает на той же позиции, что и Тымчик. Права на Коуту принадлежат "Манчестер Сити" и случае попадания "Жироны" в ЛЧ он не сможет выступать за каталонцев из-за правил УЕФА.

Ну и напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.