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Жирона летом поборется за защитника Динамо

Премьер-лига
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Каталонцы перед Лигой чемпионов намерены усилить защитную линию

Жирона летом поборется за защитника Динамо

Новина українською

Испанская "Жирона", за которую выступают два украинца Артем Довбик и Виктор Цыганков, нацелилась на еще одного украинца из УПЛ.

Как сообщает Футбол 24, речь идет о защитнике "Динамо" Александре Тымчике.

По данным источника, "Жирона", которая вероятно, в следующем сезоне дебютирует в ЛЧ, летом планирует серьезно укрепить линию обороны. Под это клуб намерен выделить серьезные средства, а Тымчик якобы является одной из приоритетных целей каталонцев.

Также отмечается, что пока не известно будущее Яна Коуту, который выступает на той же позиции, что и Тымчик. Права на Коуту принадлежат "Манчестер Сити" и случае попадания "Жироны" в ЛЧ он не сможет выступать за каталонцев из-за правил УЕФА.

Ну и напомним, что в текущем сезоне защитник провел за "Динамо" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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