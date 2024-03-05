Сабо: Шовковский был очень дисциплинированным футболистом. Была голова на плечах, никогда не пил

Бывший игрок и тренер " Динамо " Йожеф Сабо высказался о нынешнем наставнике команды Александре Шовковском.

– Йожеф Йожефович, как думаете, Александру удастся побить ваш рекорд , который составляет 10 подряд побед в УПЛ с момента назначения тренером (у Шовковского сейчас 6, - прим.)?

– Дай Бог, чтобы он побил все рекорды в "Динамо". Болею за него всем сердцем. Он был очень дисциплинированным футболистом. Выполнял все тренерские задания. Была голова на плечах. Никогда не пил. Я его пацаном забрал из "Динамо-2". В одном из матчей за "Динамо-2" Шовковский совершил ошибку, тренеры отправили его в "Динамо-3". А я, когда об этом узнал, сразу забрал Сашу в первую команду. В то время как раз занимался формированием новой команды. Также взял Косовского, Головко.

– Как вообще оцениваете работу Шовковского в "Динамо"?

– Еще немного рано давать оценки. Он находится только в начале своего тренерского пути. Но, думаю, все у него получится. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Сейчас рад за него.

– Не затянуло ли руководство "Динамо" момент прощания с Луческу?

– Луческу – профессиональный тренер. Да, последнее время он мало что давал "Динамо". Наверное, Мирча попросил руководство приобрести новых игроков. Но, скорее всего, на это не было денег. Почему – вполне понятно. Идет война. Наверное, настроение у Луческу уже было не то. Но во всем можно найти и позитив. Шовковский работал рядом с очень квалифицированным тренером. Для Александра это хороший опыт, который ему в дальнейшем понадобится.