Шовковский сравнялся с Лобановским по количеству побед на старте тренерства в Динамо
Но до лидеров рейтинга еще надо сделать несколько шагов
фото - Getty Images
В 19-м туре УПЛ "Динамо" победило "Черноморец" (1:0). Эта виктория стала для тренера киевлян Александра Шовковского 6-й подряд сразу после назначения на должность. Таким образом, Шовковский сравнялся по этому показателю с легендарным тренером "Динамо" Валерием Лобановским.
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Лучшие результаты имеют Валерий Газзаев (7 побед) и Йожеф Сабо (10 побед). Последний пока является рекордсменом в данном рейтинге, сообщает Tribuna.
В следующем туре "Динамо" сыграет с "Вересом", который занимает предпоследнее место в таблице УПЛ. Игра состоится 7-го марта в Ровно.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:55
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