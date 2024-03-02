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Шовковский сравнялся с Лобановским по количеству побед на старте тренерства в Динамо

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Но до лидеров рейтинга еще надо сделать несколько шагов

Шовковский сравнялся с Лобановским по количеству побед на старте тренерства в Динамо

фото - Getty Images

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В 19-м туре УПЛ "Динамо" победило "Черноморец" (1:0). Эта виктория стала для тренера киевлян Александра Шовковского 6-й подряд сразу после назначения на должность. Таким образом, Шовковский сравнялся по этому показателю с легендарным тренером "Динамо" Валерием Лобановским.

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Лучшие результаты имеют Валерий Газзаев (7 побед) и Йожеф Сабо (10 побед). Последний пока является рекордсменом в данном рейтинге, сообщает Tribuna.

В следующем туре "Динамо" сыграет с "Вересом", который занимает предпоследнее место в таблице УПЛ. Игра состоится 7-го марта в Ровно.

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Александр Шовковский Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:55
Это только подтверждает мою теорию. Разницы между этими двумя физруками нет никакой!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
02.03.2024 в 22:55
Это только подтверждает мою теорию. Разницы между этими двумя физруками нет никакой!
Ответить
0
0

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