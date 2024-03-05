Полесье в шаге от подписания Кравца

" Полесье " готовит очередной достаточно громкий по украинским меркам трансфер.

Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб фактически договорился о переходе защитника "Днепра-1" Василия Кравца.

По данным источника переговоры, по поводу 27-летнего защитника находятся на финальной стадии. Ожидается, что контракт игрока будет подписан на 2,5 года.

Напомним, что Кравец перешел в "Днепр-1" из "Ворсклы" летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел за днепрян 21 матч во всех турнирах без результативных действий.