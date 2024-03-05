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Полесье в шаге от подписания Кравца
Очередной громкий трансфер от житомирского клуба
scdnipro1.com.ua
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Как сообщает ТаТоТаке, житомирский клуб фактически договорился о переходе защитника "Днепра-1" Василия Кравца.
По данным источника переговоры, по поводу 27-летнего защитника находятся на финальной стадии. Ожидается, что контракт игрока будет подписан на 2,5 года.
Напомним, что Кравец перешел в "Днепр-1" из "Ворсклы" летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел за днепрян 21 матч во всех турнирах без результативных действий.
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