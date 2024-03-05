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Маркевич: Ничего, что молодые судьи будут судить УПЛ - в Первой лиге судейство было достаточно квалифицированным
Мирон Богданович одобряет реформы нового руководства УАФ
ФК "Карпати" / Автор невідомий
Известный украинский тренер Мирон Маркевич, который сейчас работает с «Карпатами», высказался относительно судейства в двух первых весенних турах
— Андрей Шевченко на посту президента УАФ. Изменения какие-то вы уже ощутили?
— Да нет, это нужно какое-то время. Он всего месяц в должности. Надо время.
— Судейские изменения в плане жеребьевки перед матчами и детектор лжи. Как вам такие нововведения?
– Это все правильно сделано. Надеемся, что все будет хорошо. Ничего, что молодые судьи будут судить ключевые игры. Ну что тут такого? Пусть включаются. Я по Первой лиге могу сказать, что судейство было достаточно квалифицированным. Пусть набираются опыта, а почему нет?
— Такие изменения в этом направлении, по-вашему, это плюс?
— Естественно. Пусть себя показывают. А относительно детектора лжи, то это дела Екатерины Монзуль и УАФ. Я думаю, что они должны что-то менять, чтобы судейство не влияло на результат. Вот и все. А когда они это сделают, то уже их проблемы.
— Арбитраж в УПЛ прогрессирует?
— Совсем другое судейство уже. Дают играть, нет тех бестолковых свистков, когда футболист валяется по 5 минут. Это все влияет на ритм игры. Сейчас я смотрю два тура и этого нет. Совершенно другая скорость футбола.
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