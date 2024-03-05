Маркевич: Ничего, что молодые судьи будут судить УПЛ - в Первой лиге судейство было достаточно квалифицированным

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, который сейчас работает с «Карпатами», высказался относительно судейства в двух первых весенних турах УПЛ .

— Андрей Шевченко на посту президента УАФ. Изменения какие-то вы уже ощутили?

— Да нет, это нужно какое-то время. Он всего месяц в должности. Надо время.

— Судейские изменения в плане жеребьевки перед матчами и детектор лжи. Как вам такие нововведения?

– Это все правильно сделано. Надеемся, что все будет хорошо. Ничего, что молодые судьи будут судить ключевые игры. Ну что тут такого? Пусть включаются. Я по Первой лиге могу сказать, что судейство было достаточно квалифицированным. Пусть набираются опыта, а почему нет?

— Такие изменения в этом направлении, по-вашему, это плюс?

— Естественно. Пусть себя показывают. А относительно детектора лжи, то это дела Екатерины Монзуль и УАФ. Я думаю, что они должны что-то менять, чтобы судейство не влияло на результат. Вот и все. А когда они это сделают, то уже их проблемы.

— Арбитраж в УПЛ прогрессирует?

— Совсем другое судейство уже. Дают играть, нет тех бестолковых свистков, когда футболист валяется по 5 минут. Это все влияет на ритм игры. Сейчас я смотрю два тура и этого нет. Совершенно другая скорость футбола.