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Пономарев: Хочется взять реванш у Днепра-1 за досадное поражение

Премьер-лига

Наставник "Руха" - о подготовке команды к матчу с днепрянами

Пономарев: Хочется взять реванш у Днепра-1 за досадное поражение

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к поединку 20-го тура УПЛ с "Днепром-1".

"Рух" не хочет подстраиваться под соперников, поэтому мы готовимся к матчу с "Днепром-1" в обычном режиме, ведь акцентируем внимание именно на своей игре. Конечно, мы разбираем как соперник действует на поле, но все же для нас главное - демонстрировать свой привычный футбол.

Наша первоочередная задача - побеждать в каждой игре, поэтому хочется взять реванш за досадное поражение в первом круге. Все мы помним эту игру: "Рух" удачно начал поединок, действовал активно, имел много хороших моментов, но не реализовал их, тогда как "Днепр-1" использовал две наши ошибки. Это опытный и сильный соперник, однако и мы сделали выводы - в предстоящей игре попробуем исправить свои ошибки.

Не могу сказать, что есть какие-то существенные изменения в игре "Днепра-1" после зимнего перерыва. Играют те же игроки и демонстрируют качественный футбол, есть кандидаты в национальную сборную Украины. Всего в их составе много футболистов, которые могут взять на себя инициативу и самостоятельно решить судьбу матча.

Это серебряный призер предыдущего чемпионата, а сейчас днепровцы возглавляют турнирную таблицу. Но для нас это не так важно, ведь против любого соперника "Рух" хочет играть согласно своим принципам и гнуть на поле свою линию. Важно, чтобы наша команда получала результат и развивалась", - сказал Пономарев.

Матч "Днепр-1" - "Рух" состоится 8 марта и начнется в 13:00.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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