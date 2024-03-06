Олейник: Когда закончу карьеру - продолжу учиться на тренера

36-летний хавбек ЛНЗ Денис Олейник раскрыл планы, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока.

- Вы уже имеете тренерский диплом категории В. Планируете продолжать?

- Конечно. А для чего тогда было начинать? (Улыбается). Сейчас я еще действующий футболист. Чтобы идти на категорию А, нужно завершить карьеру. Вот когда закончу - продолжу учиться и набираться опыта.

- Чего вы еще не сказали на футбольном поле? Каким должен быть завершающий аккорд?

- Задачи и цели у меня всегда есть, но я о них не говорю. Это мое личное. Сейчас живу сегодняшним днем. Наслаждаюсь тем, что играю, к тому же - в хорошем клубе, который развивается и имеет отличные перспективы. Хочется хорошо закончить этот сезон, а дальше будет видно, - сказал Олейник.