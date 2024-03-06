Кирилл Ковалец: Цель Александрии? Все видят, где мы сейчас находимся в таблице

Полузащитник, капитан "Александрии" Кирилл Ковалец рассказал, какая задача стоит перед командой на вторую половину сезона в УПЛ.

— Какая цель у "Александрии" сейчас, по состоянию уже на начало второго круга чемпионата?

— Ну какая цель? Все видят, где мы находимся в турнирной таблице. У нас задача выходить и побеждать в каждой игре. Надо только на победу играть. Это то, что мы делали и с "Шахтером", и с "Зарей". Я считаю, что мы в обоих матчах были лучше, чем наши соперники. Поэтому нам оставалось забить мяч, чтобы победить.

— Вы сейчас на 11 месте в турнирной таблице. До зоны еврокубков далеко. Это реально для вас?

— Я думаю, нам сейчас не надо смотреть туда. Просто нужно выходить на игру и побеждать, - поделился Кирилл Ковалец.