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Кирилл Ковалец: Цель Александрии? Все видят, где мы сейчас находимся в таблице
Капитан "горожан" рассказал, какие шансы у его команды попасть в еврокубки
Фото: ФК Олександрія
Полузащитник, капитан "Александрии" Кирилл Ковалец рассказал, какая задача стоит перед командой на вторую половину сезона в УПЛ.
— Какая цель у "Александрии" сейчас, по состоянию уже на начало второго круга чемпионата?
— Ну какая цель? Все видят, где мы находимся в турнирной таблице. У нас задача выходить и побеждать в каждой игре. Надо только на победу играть. Это то, что мы делали и с "Шахтером", и с "Зарей". Я считаю, что мы в обоих матчах были лучше, чем наши соперники. Поэтому нам оставалось забить мяч, чтобы победить.
— Вы сейчас на 11 месте в турнирной таблице. До зоны еврокубков далеко. Это реально для вас?
— Я думаю, нам сейчас не надо смотреть туда. Просто нужно выходить на игру и побеждать, - поделился Кирилл Ковалец.
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