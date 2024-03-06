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Сыч - о матче с Днепром-1: Нам будет противостоять сильная и сбалансированная команда
Львовяне подходят к игре с днепрянами в боевом настроении
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился мыслями о предстоящем матче с "Днепром-1".
"Благодарен партнерам, которые помогли создать замечательный момент в предыдущем матче с "Колосом", когда удалось забить дебютный гол. Но самое главное - "Рух" взял очень важные три очка в игре с "Колосом". Теперь с классным настроением готовимся к матчу с "Днепром-1". Надо постараться и в этом поединке получить положительный результат.
У нас уже было теоретическое занятие, где мы разбирали игру "Днепра-1". Тактически готовимся к матчу. Нам будет противостоять сильная и сбалансированная команда, в которой собраны игроки с хорошими индивидуальными качествами.
Во львовском поединке нам не удалось реализовать свои моменты, поэтому, конечно, хочется взять реванш. "Рух" уже разбирал тот матч, в частности, тренеры указали нам на наши ошибки и теперь нужно их исправить. У команды еще есть время на подготовку, поэтому мы в боевом настроении и в хороших кондициях подойдем к игре в Днепре", - сказал Сыч.
Матч "Днепр-1" - "Рух" состоится 8 марта и начнется в 13:00.
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