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Сыч - о матче с Днепром-1: Нам будет противостоять сильная и сбалансированная команда

Премьер-лига

Львовяне подходят к игре с днепрянами в боевом настроении

Сыч - о матче с Днепром-1: Нам будет противостоять сильная и сбалансированная команда

Фото: ФК Рух

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Защитник "Руха" Алексей Сыч поделился мыслями о предстоящем матче с "Днепром-1".

"Благодарен партнерам, которые помогли создать замечательный момент в предыдущем матче с "Колосом", когда удалось забить дебютный гол. Но самое главное - "Рух" взял очень важные три очка в игре с "Колосом". Теперь с классным настроением готовимся к матчу с "Днепром-1". Надо постараться и в этом поединке получить положительный результат.

У нас уже было теоретическое занятие, где мы разбирали игру "Днепра-1". Тактически готовимся к матчу. Нам будет противостоять сильная и сбалансированная команда, в которой собраны игроки с хорошими индивидуальными качествами.

Во львовском поединке нам не удалось реализовать свои моменты, поэтому, конечно, хочется взять реванш. "Рух" уже разбирал тот матч, в частности, тренеры указали нам на наши ошибки и теперь нужно их исправить. У команды еще есть время на подготовку, поэтому мы в боевом настроении и в хороших кондициях подойдем к игре в Днепре", - сказал Сыч.

Матч "Днепр-1" - "Рух" состоится 8 марта и начнется в 13:00.

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Рух (Львов) СК Днепр-1 Алексей Сыч
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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