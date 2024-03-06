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Президент УПЛ рассказал о переговорах с MEGOGO по трансляциям матчей

Премьер-лига

Никакого конфликта с медиасервисом не было

Президент УПЛ рассказал о переговорах с MEGOGO по трансляциям матчей

Фото: Footballua.tv

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Руководитель УПЛ Евгений Дикий рассказал, сможет ли Megogo транслировать вторую часть чемпионата Украины, как это было в прошлом году.

"Я бы не хотел обсуждать слухи и предположения, поэтому скажу просто: переговоры ведутся, мы открыты к сотрудничеству и будем только рады, если такая значительная платформа с большим спортивным кейсом трансляций с нами будет сотрудничать", - заявил Дикий в интервью сайту "Український футбол".

Напомним, матчи УПЛ транслируются на следующих ОТТ платформах: Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv, OmegaTV. Домашние поединки "Динамо", "Днепра-1" и "Зари" продолжают показывать на каналах холдинга "1+1".

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Евгений Дикий Megogo УПЛ ТВ
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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