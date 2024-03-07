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Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: Александр Приходько
UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура чемпионата Украины между ровненским "Вересом" и киевским "Динамо".
Четвертая команда УПЛ, претендующая на чемпионство в текущем сезоне, едет в гости на стадион "Авангард" в Ровно. Местный "Верес" ведет борьбу за сохранение прописки, однако пока не особо успешно. Возможна ли сенсация? Или же киевлян ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 7 марта – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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