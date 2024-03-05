  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список

Национальная сборная Украины
Обновлено

Голкипер, два защитника, два хавбека и форвард

Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список

uaf.ua

Новина українською

Шесть игроков "Динамо" получили вызов в ряды сборной Украины на матч плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

По информации ТаТоТаке, это вратарь Георгий Бущан, защитники – Денис Попов, Александр Караваев, полузащитники – Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Владислав Ванат.

Напомним, что чуть ранее "Шахтер" назвал список своих игроков, которые отправятся на этот сбор национальной команды.

При этом УАФ официально еще не объявляла полный список вызванных игроков.

По теме
yellow-arrow
Стал известен игрок, который заменит Степаненко в сборной Украины
yellow-arrow
Наставник Боснии: Домашнее поле - не единственное наше преимущество перед Украиной
yellow-arrow
Шахтер проигнорировал просьбу УАФ. Что произошло?
Украина Александр Караваев Георгий Бущан Динамо (Киев) Николай Шапаренко Денис Попов Владимир Бражко Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости