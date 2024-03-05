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Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список
Голкипер, два защитника, два хавбека и форвард
uaf.ua
Шесть игроков "Динамо" получили вызов в ряды
По информации ТаТоТаке, это вратарь Георгий Бущан, защитники – Денис Попов, Александр Караваев, полузащитники – Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Владислав Ванат.
Напомним, что чуть ранее "
При этом УАФ официально еще не объявляла полный список вызванных игроков.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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