Шесть игроков Динамо получили вызов в сборную Украины - известен список

Шесть игроков "Динамо" получили вызов в ряды сборной Украины на матч плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

По информации ТаТоТаке, это вратарь Георгий Бущан, защитники – Денис Попов, Александр Караваев, полузащитники – Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Владислав Ванат.

Напомним, что чуть ранее " Шахтер" назвал список своих игроков , которые отправятся на этот сбор национальной команды.

При этом УАФ официально еще не объявляла полный список вызванных игроков.