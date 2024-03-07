Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08 марта 2024

В Днепре сыграют один из самых интересных матчей двадцатого тура УПЛ. Лидер сезона будет принимать шестую команду. На бумаге фавориты хозяева, но просто им точно не будет.

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"Днепр-1" - "Рух" (Львов)

VBET Лига. 20-й тур

8 марта, Днепр, "Днепр-Арена", 13:00

Видеотрансляция: 2+2

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Последние новости "Днепра-1"

Подопечные Юрия Максимова после неожиданной ничьей с "Минаем" в прошлом туре смогли набрать три важных зачетных пункта, которые позволили команде подняться на первое место. Днепряне в непростом противостоянии благодаря голу Филиппова обыграли "Оболонь". В первой половине встречи "Днепр-1" доминировал, но моментов создал немного. Успех команде принес стандарт и голевое чутье опытного бомбардира. А вот после перерыва днепряне сконцентрировались на качественной игре в защите, и это им принесло успех. Игра забывается, а результат остается.

"Днепр-1" пока еще лидер, но это условно, ведь "Шахтер" отстает на очко, имея две игры в запасе, а "Динамо" на расстоянии четырех зачетных пунктов, а провело на три матча меньше. Терять очки подопечные Максимова не вправе.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов, Сарапий, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Гуцуляк, Филиппов

Последние новости "Руха"

Четыре зачетных пункта за два тура – приличный результат для команды, которая продолжает бороться за еврокубки. Неделю назад подопечные Пономарева благодаря голу Сыча на выезде обыграли неуступчивый "Колос". Следует отметить качественную игру львовян в защите и быстрый переход в атаку. Моментов команда создала немного, но победу нельзя назвать случайной. В функциональном плане футболисты "Руха" добавляют и имеют все шансы испортить нервы лидеру. "Рух" не проигрывает четыре матча подряд в УПЛ – три ничьи и одна победа.

Полузащитник львовской команды Таллес поделился ожиданиями от противостояния с лидером УПЛ. - "Непросто играть несколько матчей подряд на выезде, но мы уже привыкли к такому режиму. Главное - правильно физически восстановиться и психологически настроиться на следующую игру. "Рух" разобрал предыдущий матч против "Днепра-1" и готов к этой встрече, - отметил. легионер.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий - Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Подгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Плюман, Климчук

Последние матчи команд

Пять матчей "Днепра-1"

"Оболонь" – "Днепр-1" 0:1

"Днепр-1" - "Минай" 1:1

"Днепр-1" – "Ракув" (Польша) 1:4

"Днепр-1" – "Дечич" (Черногория) 2:0

"Днепр-1" – "Аркадаг" (Туркменистан) 1:0

Пять матчей "Руха"

"Колос" -"Рух" 0:1

"Рух" - "Полесье" 1:1

"Рух" - "Триглав" 4:0

"Рух" - "Гроссупле" 1:2

"Рух" - "Приморье" 2:0

"Днепр-1" – "Рух". Личные встречи

Команды между собой сыграли девять матчей: семь побед днепрян, одна победа львовян и одна ничья. Противостояние первого круга завершилось уверенной победой "Днепра-1" – 2:0. Отметим, что львовяне в личных встречах забили десять голов, а днепряне – 22.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 28-17 +11 38 0 2 Шахтер 17 11 4 2 34-15 +19 37 0 3 Кривбасс 19 11 4 4 36-22 +14 37 0 4 Динамо 16 11 1 4 38-20 +18 34 0 5 Полесье 19 9 6 4 25-14 +11 33 0 6 Рух 19 7 9 3 27-20 +7 30 0 7 Ворскла 19 7 5 7 20-27 -7 26 0 8 Колос 18 5 9 4 13-11 +2 24 0 9 Черноморец 18 7 2 9 26-26 0 23 0 10 ЛНЗ 18 6 5 7 18-21 -3 23 0 11 ФК Александрия 18 4 5 9 12-23 -11 17 0 12 Заря 16 3 7 6 16-19 -3 16 0 13 Оболонь 18 3 6 9 11-24 -13 15 0 14 Металлист 1925 19 4 3 12 19-34 -15 15 0 15 Верес 18 2 6 10 16-30 -14 12 0 16 ФК Минай 17 1 7 9 9-25 -16 10 0

Факты и цифры

В прошлом туре 150-й матч за карьеру провел Александр Пихаленок ("Днепр-1"): 120-й – в УПЛ, 4 – в Кубке, 19 – в еврокубках и 7 – за сборную Украины;

Неделю назад свои десятые победы в чемпионатах одержали: "Рух" при Виталии Пономареве и "Днепр-1" при Юрии Максимове;

Безвыигрышная гостевая серия "Руха" длится в чемпионате 3 игры: 2 ничьи и поражение;

Голевая серия "Днепра-1" длится 8 игр (15 голов).

Ставки и коэффициенты на матч "Днепр-1" - "Рух"

Прогноз на матч "Днепр-1" – "Рух" от UA-Футбол

Букмекеры считают фаворитами противостояния игроков "Днепра-1". Можно не сомневаться, что лидеру чемпионата будет непросто. Днепряне в весенней части сезона не впечатляют игрой в атаке, потому пройти организованную защиту львовян им будет непросто. Ожидаем, что гости могут навязать борьбу. Прогноз – обе команды забьют (2.31).