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Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08 марта 2024
Днепр-1 - Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
В Днепре сыграют один из самых интересных матчей двадцатого тура УПЛ. Лидер сезона будет принимать шестую команду. На бумаге фавориты хозяева, но просто им точно не будет.
"Днепр-1" - "Рух" (Львов)
VBET Лига. 20-й тур
8 марта, Днепр, "Днепр-Арена", 13:00
Видеотрансляция: 2+2
Последние новости "Днепра-1"
Подопечные Юрия Максимова после неожиданной ничьей с "Минаем" в прошлом туре смогли набрать три важных зачетных пункта, которые позволили команде подняться на первое место. Днепряне в непростом противостоянии благодаря голу Филиппова обыграли "Оболонь". В первой половине встречи "Днепр-1" доминировал, но моментов создал немного. Успех команде принес стандарт и голевое чутье опытного бомбардира. А вот после перерыва днепряне сконцентрировались на качественной игре в защите, и это им принесло успех. Игра забывается, а результат остается.
"Днепр-1" пока еще лидер, но это условно, ведь "Шахтер" отстает на очко, имея две игры в запасе, а "Динамо" на расстоянии четырех зачетных пунктов, а провело на три матча меньше. Терять очки подопечные Максимова не вправе.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец - Мирошниченко, Адамюк, Кравец, Горбунов, Сарапий, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Гуцуляк, Филиппов
Последние новости "Руха"
Четыре зачетных пункта за два тура – приличный результат для команды, которая продолжает бороться за еврокубки. Неделю назад подопечные Пономарева благодаря голу Сыча на выезде обыграли неуступчивый "Колос". Следует отметить качественную игру львовян в защите и быстрый переход в атаку. Моментов команда создала немного, но победу нельзя назвать случайной. В функциональном плане футболисты "Руха" добавляют и имеют все шансы испортить нервы лидеру. "Рух" не проигрывает четыре матча подряд в УПЛ – три ничьи и одна победа.
Полузащитник львовской команды Таллес поделился ожиданиями от противостояния с лидером УПЛ. - "Непросто играть несколько матчей подряд на выезде, но мы уже привыкли к такому режиму. Главное - правильно физически восстановиться и психологически настроиться на следующую игру. "Рух" разобрал предыдущий матч против "Днепра-1" и готов к этой встрече, - отметил. легионер.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий - Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Подгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Плюман, Климчук
Последние матчи команд
Пять матчей "Днепра-1"
"Оболонь" – "Днепр-1" 0:1
"Днепр-1" - "Минай" 1:1
"Днепр-1" – "Ракув" (Польша) 1:4
"Днепр-1" – "Дечич" (Черногория) 2:0
"Днепр-1" – "Аркадаг" (Туркменистан) 1:0
Пять матчей "Руха"
"Колос" -"Рух" 0:1
"Рух" - "Полесье" 1:1
"Рух" - "Триглав" 4:0
"Рух" - "Гроссупле" 1:2
"Рух" - "Приморье" 2:0
"Днепр-1" – "Рух". Личные встречи
Команды между собой сыграли девять матчей: семь побед днепрян, одна победа львовян и одна ничья. Противостояние первого круга завершилось уверенной победой "Днепра-1" – 2:0. Отметим, что львовяне в личных встречах забили десять голов, а днепряне – 22.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|19
|11
|5
|3
|28-17
|+11
|38
|0
|2
|Шахтер
|17
|11
|4
|2
|34-15
|+19
|37
|0
|3
|Кривбасс
|19
|11
|4
|4
|36-22
|+14
|37
|0
|4
|Динамо
|16
|11
|1
|4
|38-20
|+18
|34
|0
|5
|Полесье
|19
|9
|6
|4
|25-14
|+11
|33
|0
|6
|Рух
|19
|7
|9
|3
|27-20
|+7
|30
|0
|7
|Ворскла
|19
|7
|5
|7
|20-27
|-7
|26
|0
|8
|Колос
|18
|5
|9
|4
|13-11
|+2
|24
|0
|9
|Черноморец
|18
|7
|2
|9
|26-26
|0
|23
|0
|10
|ЛНЗ
|18
|6
|5
|7
|18-21
|-3
|23
|0
|11
|ФК Александрия
|18
|4
|5
|9
|12-23
|-11
|17
|0
|12
|Заря
|16
|3
|7
|6
|16-19
|-3
|16
|0
|13
|Оболонь
|18
|3
|6
|9
|11-24
|-13
|15
|0
|14
|Металлист 1925
|19
|4
|3
|12
|19-34
|-15
|15
|0
|15
|Верес
|18
|2
|6
|10
|16-30
|-14
|12
|0
|16
|ФК Минай
|17
|1
|7
|9
|9-25
|-16
|10
|0
Факты и цифры
В прошлом туре 150-й матч за карьеру провел Александр Пихаленок ("Днепр-1"): 120-й – в УПЛ, 4 – в Кубке, 19 – в еврокубках и 7 – за сборную Украины;
Неделю назад свои десятые победы в чемпионатах одержали: "Рух" при Виталии Пономареве и "Днепр-1" при Юрии Максимове;
Безвыигрышная гостевая серия "Руха" длится в чемпионате 3 игры: 2 ничьи и поражение;
Голевая серия "Днепра-1" длится 8 игр (15 голов).
Ставки и коэффициенты на матч "Днепр-1" - "Рух"
Прогноз на матч "Днепр-1" – "Рух" от UA-Футбол
Букмекеры считают фаворитами противостояния игроков "Днепра-1". Можно не сомневаться, что лидеру чемпионата будет непросто. Днепряне в весенней части сезона не впечатляют игрой в атаке, потому пройти организованную защиту львовян им будет непросто. Ожидаем, что гости могут навязать борьбу. Прогноз – обе команды забьют (2.31).
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