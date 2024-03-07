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Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Днепр-1 - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Интересное противостояние нас ожидает в Днепре, где местная команда будет принимать неуступчивый и амбициозный львовский "Рух". Оба коллектива за два тура набрали по четыре очка и будут стремиться продолжить беспроигрышную серию. Отметим, что за свою историю "Рух" всего однажды побеждал днепрян.

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Поединок "Днепр-1" - "Рух" состоится в пятницу, восьмого марта на "Днепр-Арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13.00. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале 2+2.

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Рух
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Прямая трансляция будет доступна на YouTube канале FootballHub.

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Рух (Львов) Где смотреть футбол Днепр-1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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