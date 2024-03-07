Михаил Мудрик наведался к украинскому мальчику-переселенцу. АПЛ показала видео

Вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик сделал сюрприз мальчику-переселенцу из Украины Павлу.

Михаил организовал особый визит к 13-тилетнему Паше после того, как прочитал трогательное письмо от парня.

Паша был вынужден уехать из Украины в Лондон из-за большой войны. Далее было письмо от парня, где тот радуется пребыванию Михаила в "Челси", а также пишет о желании играть в теннис. Мудрик посетил парня и сыграл с ним.

Видеоисторией поделились АПЛ и "Челси".