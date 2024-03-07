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Есть кандидаты в сборную? Сергей Ребров посетил матч Заря - Минай

Премьер-лига

Игра проходит в Киевской области

Есть кандидаты в сборную? Сергей Ребров посетил матч Заря - Минай

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В Киевской области на стадионе "Левый берег" проходит матч 20-го тура УПЛ между "Зарей" и "Минаем". Игра началась в 15:30.

На трибунах стадиона находится и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Напомним, что на завтра, восьмого марта, запланирована его пресс-конференция, где будет объявлена заявка сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧЕ-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Есть кандидаты в сборную? Сергей Ребров посетил матч Заря - Минай - изображение 1

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

После первого тайма матча "Заря" - "Минай" луганчане выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Дениса Антюха.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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