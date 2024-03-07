Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть кандидаты в сборную? Сергей Ребров посетил матч Заря - Минай
Игра проходит в Киевской области
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В Киевской области на стадионе "Левый берег" проходит матч 20-го тура УПЛ между "Зарей" и "Минаем". Игра началась в 15:30.
На трибунах стадиона находится и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Напомним, что на завтра, восьмого марта, запланирована его пресс-конференция, где будет объявлена заявка сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧЕ-2024 с Боснией и Герцеговиной.
Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол
После первого тайма матча "Заря" - "Минай" луганчане выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Дениса Антюха.
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тренер Украины U-19: Много детей уехало. Мне кажется, через 5-10 лет они начнут искать свои корни
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО