Есть кандидаты в сборную? Сергей Ребров посетил матч Заря - Минай

В Киевской области на стадионе "Левый берег" проходит матч 20-го тура УПЛ между "Зарей" и "Минаем". Игра началась в 15:30.

На трибунах стадиона находится и главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Напомним, что на завтра, восьмого марта, запланирована его пресс-конференция, где будет объявлена заявка сборной Украины на матч плей-офф отбора ЧЕ-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

После первого тайма матча "Заря" - "Минай" луганчане выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Дениса Антюха.