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Setanta объявила, что отныне матчи УПЛ будут доступны по платной подписке
Говорят, что по договоренностям с дистрибьюторами
upl.ua
Setanta Sports выступила с заявлением, в котором сообщается о том, что теперь матчи
"К сожалению, мы не смогли показать матч "Верес" - "Динамо" в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports, необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, транслирующих контент УПЛ", - говорится в заявлении Setanta.
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Также сервис предлагает скидки на свои подписки, на которых будут транслироваться матчи Лиги.
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