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Setanta объявила, что отныне матчи УПЛ будут доступны по платной подписке

Премьер-лига
Обновлено

Говорят, что по договоренностям с дистрибьюторами

Setanta объявила, что отныне матчи УПЛ будут доступны по платной подписке

upl.ua

Новина українською

Setanta Sports выступила с заявлением, в котором сообщается о том, что теперь матчи УПЛ на сервисе будут доступны по платной подписке.

"К сожалению, мы не смогли показать матч "Верес" - "Динамо" в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports, необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, транслирующих контент УПЛ", - говорится в заявлении Setanta.

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Также сервис предлагает скидки на свои подписки, на которых будут транслироваться матчи Лиги.

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Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
Setanta Sports Україна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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scorpius (Ck)
07.03.2024 в 21:07
Болельщики объявили, что отныне setanta идет на huy
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Комментарии 4
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scorpius (Ck)
07.03.2024 в 21:07
Болельщики объявили, что отныне setanta идет на huy
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Виктор 2209 (Мехико)
07.03.2024 в 21:01
Его бесплатно смотрели 10-20к на ютубе,что они хотят заработать?Как всегда-все для людей,благо есть обзоры пока
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Кот-Философ (Черкаси)
07.03.2024 в 20:28
ну то поверніть Мегого, я навіщо за нього перед НР за два роки вперед оплатив?!
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Лекарь (село Дарниця)
07.03.2024 в 20:22
От і добре. Нема чого дивитися той футбол. Нехай дивляться марахвон
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