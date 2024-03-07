Setanta объявила, что отныне матчи УПЛ будут доступны по платной подписке

Setanta Sports выступила с заявлением, в котором сообщается о том, что теперь матчи УПЛ на сервисе будут доступны по платной подписке.

"К сожалению, мы не смогли показать матч "Верес" - "Динамо" в свободном доступе. Согласно договоренностям с дистрибьютором, теперь, чтобы просматривать украинский футбол на платформе Setanta Sports, необходимо иметь активную подписку, как и на всех других платформах и провайдерах, транслирующих контент УПЛ", - говорится в заявлении Setanta.

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Также сервис предлагает скидки на свои подписки, на которых будут транслироваться матчи Лиги.