Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Днепряне попытаются сохранить первое место по итогу тура, но набрать три очка в противостоянии с "Рухом" будет непросто. Обе команды в 2024 году еще не проигрывали. Подопечные Пономарева на выезде не проигрывают уже три тура подряд.

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"Днепр-1" - "Рух"

VBET Лига. 20-й тур

8 марта, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.

Арбитр: Виктор Копиевский

Видеотрансляция: 2+2

Youtube-трансляция: FootballHub