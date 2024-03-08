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Днепр-1 – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 08.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
Днепряне попытаются сохранить первое место по итогу тура, но набрать три очка в противостоянии с "Рухом" будет непросто. Обе команды в 2024 году еще не проигрывали. Подопечные Пономарева на выезде не проигрывают уже три тура подряд.
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"Днепр-1" - "Рух"
VBET Лига. 20-й тур
8 марта, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.
Арбитр: Виктор Копиевский
Видеотрансляция: 2+2
Youtube-трансляция: FootballHub
Трансляция матча Днепр-1 - РухСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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