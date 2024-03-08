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Названы стартовые составы на матч Днепр-1 – Рух
Начало - в 13:00
Фото: СК Дніпро-1
В пятницу, 8 марта состоится матч 20-го тура УПЛ, в котором отношения выяснят "Днепр-1" и "Рух". Наставники обеих команд уже определились со стартовыми составами.
"Днепр-1": Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Пасич, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Очеретько, Горбунов, Филиппов,
Запасные: Юрчук, Кинарейкин, Авраменко, Баденко, Мельниченко, Гаджиев, Кивинда
"Рух": Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Притула, Плюман, Климчук, Квасница
Запасные: Герета, Федор, Холод, Лях, Таллес, Карабин, Рунич.
Матч между командами начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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