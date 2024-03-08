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Кривбасс – Оболонь: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Кривбасс – Оболонь: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

instagram.com/fckryvbas

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

9 марта в рамках 20-го тура УПЛ 2023/24 один из лидеров первенства криворожский "Кривбасс" дома будет принимать киевскую "Оболонь".

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Перед этой игрой мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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