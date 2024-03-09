Полесье - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

И "Полесье" и "Александрия" не лучшим образом начали весеннюю часть сезона. По разным причинам, но два предыдущих тура команды вряд ли могут занести себе в актив. По одному набранному очку в двух матчах – явно не то, чего ожидали Ротань и Калитвинцев.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Полесье" – "Александрия" будет сыгран в субботу в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур

9 марта 2024 года. Житомир, "Полесье"

"Полесье" 15:30 "Александрия"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>