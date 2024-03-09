Игрок Кривбасса: Оболонь - неуступчивый оппонент

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, что ожидает от матча против "Оболони".

На чем делали акцент тренеры после последнего матча?

Это информация останется в нашем коллективе, не могу вам сказать. Мы сделали работу над ошибками и в матче против "Оболони" докажем, что неудача была случайной.

"Кривбасс" возвращается на домашний стадион. Какие ожидания от встречи с болельщиками?

Мы с нетерпением ждали встречи с нашими болельщиками на домашнем стадионе. Постараемся сделать этот день положительным для них и принести радостные эмоции. Что касается соперника, то ожидаем непростого матча. "Оболонь" - неуступчивый оппонент, мы их уважаем, но хотим добиться максимального результата.