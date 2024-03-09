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Игрок Кривбасса: Оболонь - неуступчивый оппонент
Дмитрий Хомченовский – о грядущем домашнем матче
фото - ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский рассказал о том, что ожидает от матча против "Оболони".
На чем делали акцент тренеры после последнего матча?
Это информация останется в нашем коллективе, не могу вам сказать. Мы сделали работу над ошибками и в матче против "Оболони" докажем, что неудача была случайной.
"Кривбасс" возвращается на домашний стадион. Какие ожидания от встречи с болельщиками?
Мы с нетерпением ждали встречи с нашими болельщиками на домашнем стадионе. Постараемся сделать этот день положительным для них и принести радостные эмоции. Что касается соперника, то ожидаем непростого матча. "Оболонь" - неуступчивый оппонент, мы их уважаем, но хотим добиться максимального результата.
Напомним, сегодня пройдет матч "Кривбасс" – "Оболонь" в рамках 20-го тура УПЛ. Игра начнется о 18:00.
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