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Черноморец – Ворскла: стартовые составы на матч
У Григорчука – без изменений
scdnipro1.com.ua
В матче 20 тура чемпионата Украины "Черноморец" встретится с "Ворсклой". Стали известны составы на этот поединок.
- Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару – Кузык, Васильев, Авагимян – Бойчук, Иеде, Штогрин.
- Запасные: Вичный, Билык, Ухань, Зе Гомеш, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Сытников, Арсич, Данилюк, Голубь.
- Ворскла: Исенко – Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корниенко – Степанюк, Челядин, Сиссоко, Мякушко – Ковталюк.
- Запасные: Домолега, Прус, Шумиха, Павлюк, Толи, Воккри, Сантана, Рамирес.
Главный тренер "моряков" Роман Григорчук не сделал никаких изменений в основном составе по сравнению с предыдущей игрой против "Динамо". А вот наставник полтавчан Сергей Долганский включил в старт Корниенко и Челядина вместо Кане и Родригеса, если сравнивать со встречей прошлого тура с “Вересом”.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2024 в 12:49
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