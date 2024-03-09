Черноморец – Ворскла: стартовые составы на матч

В матче 20 тура чемпионата Украины "Черноморец" встретится с "Ворсклой". Стали известны составы на этот поединок.

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару – Кузык, Васильев, Авагимян – Бойчук, Иеде, Штогрин.

Варакута – Бадибанга, Салюк, Гучек, Брагару – Кузык, Васильев, Авагимян – Бойчук, Иеде, Штогрин. Запасные: Вичный, Билык, Ухань, Зе Гомеш, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Сытников, Арсич, Данилюк, Голубь.

Ворскла: Исенко – Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корниенко – Степанюк, Челядин, Сиссоко, Мякушко – Ковталюк.

Исенко – Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула, Корниенко – Степанюк, Челядин, Сиссоко, Мякушко – Ковталюк. Запасные: Домолега, Прус, Шумиха, Павлюк, Толи, Воккри, Сантана, Рамирес.

Главный тренер "моряков" Роман Григорчук не сделал никаких изменений в основном составе по сравнению с предыдущей игрой против "Динамо". А вот наставник полтавчан Сергей Долганский включил в старт Корниенко и Челядина вместо Кане и Родригеса, если сравнивать со встречей прошлого тура с “Вересом”.

Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.