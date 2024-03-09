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Полесье объявило о подписании Василия Кравца

Премьер-лига

Мощное усиление для команды

Полесье объявило о подписании Василия Кравца

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Украинский левый защитник Василий Кравец стал футболистом "Полесье". Об этом житомиряне сообщили на своих официальных ресурсах.

Контракт между сторонами заключен на 2,5 года. Согласно информации аналитического сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила один миллион евро.

Предыдущим клубом левого бека был "Днепр-1". Также он выступал за "Ворсклу", "Карпаты", "Луго", "Леганес", "Спортинг" Хихон и "Лех".

Кроме этого, на его счету 24 матча за молодежные и юношеские сборные Украины разных уровней и один вызов в Национальную сборную Украины.

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Источник: Зимний новичок ЛНЗ получил травму
Полесье (Житомир) Василий Кравец
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Источник:
Полісся Житомир
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
09.03.2024 в 12:44
Не розумію чого з ним носяться?Він молодшим грав, в 2-3й лігах Іспанії, не виділявся.В Ворсклі Деіпрі, не виблискував. Чтоб шось виділити: швидкість, пас, гру головою ... наче ні
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
09.03.2024 в 12:44
Не розумію чого з ним носяться?Він молодшим грав, в 2-3й лігах Іспанії, не виділявся.В Ворсклі Деіпрі, не виблискував. Чтоб шось виділити: швидкість, пас, гру головою ... наче ні
Ответить
3
0
avatar
Вarcelinius
09.03.2024 в 13:29
Ну у нас как считают, раз в Испании играл, неважно где, значит уже супер-пупер-мега игрок для упл. Комплекс меншовартості він такий...
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