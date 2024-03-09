Полесье объявило о подписании Василия Кравца

Украинский левый защитник Василий Кравец стал футболистом "Полесье". Об этом житомиряне сообщили на своих официальных ресурсах.

Контракт между сторонами заключен на 2,5 года. Согласно информации аналитического сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила один миллион евро.

Предыдущим клубом левого бека был "Днепр-1". Также он выступал за "Ворсклу", "Карпаты", "Луго", "Леганес", "Спортинг" Хихон и "Лех".

Кроме этого, на его счету 24 матча за молодежные и юношеские сборные Украины разных уровней и один вызов в Национальную сборную Украины.