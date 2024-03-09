Ротань: То, как ребята хотели победить - это многого стоит

Наставник "Александрии" Руслан Ротань дал интервью после победного матча над "Полесьем", который закончился со счетом 2:1:

- Что для вас сегодня стало залогом успеха прежде всего?

- Для нас это очень важная победа над очень хорошим соперником. Я ребятам много раз уже повторяю, что уверенность приходит с победами над сильными соперниками. Когда ты чувствуешь себя уверенно благодаря таким победам, я считаю, что ты делаешь шаг вперед, как минимум.

Поэтому действительно у нас хорошие эмоции после матча. Мне очень понравилась команда в сегодняшней игре. То, что мы хотели, ребята выполняли. Да, есть, как всегда, моменты, на которые мы обратим внимание - что касается обороны и стандартных положений. Но в целом мне игра понравилась. И то, как ребята хотели победить - это многого стоит.

- Видно, что "Александрия" поработала над реализацией. Первый гол - это домашняя заготовка?

- Ну, можно и так сказать. Мы работаем над этим. Мы сейчас понимаем, что реализация моментов - наш бич. Поэтому для нас очень важно забивать. И сегодняшний матч, я считаю, мог, пожалуй, нам дать еще больше, если бы мы забивали все моменты, которые сегодня создавали.

Но я повторю, что это уверенность в реализации в том числе. Она приходит благодаря таким победам над классными командами, которой мы считаем "Полесье". Они борются за еврокубки, у них хорошая команда. Мне нравится их стиль, и я им желаю в следующих матчах побед и выполнить свою задачу.

- Третий весенний матч, третий стартовый состав аналогичный. О чем это говорит в первую очередь?

- В первую очередь мы хотим сейчас более стабилизировать уже состав, потому что, скажем так, смотрим на будущее, где мы должны сделать баланс игроков опытных, среднего возраста и молодых. Поэтому мы хотим сейчас этот состав немножко стабилизировать.

И уже сегодня у нас появляется конкуренция, и это очень хорошо. Это уже большой шаг вперед. Если они продолжат в таком же духе конкурировать, работать на тренировке, выполнять то, что мы просим - я думаю, что у них будет большое будущее.

- Коротко о пенальти.

- У нас есть ВАР сейчас, поэтому я думаю, что, пожалуй, судьи лучше разберут. Конечно, когда ты получаешь в свои ворота пенальти - это не совсем хорошо. Но это футбол. Видимо, был. Я не смотрел, тяжело сказать, - подытожил Ротань.