Матч Кривбасс - Оболонь прерывался из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области

Матч "Кривбасс" - "Оболонь" остановлен на 54-й минуте из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Сейчас команды проводят равный по счету поединок, ни один из претендентов на победу не открыл счет.

Команды провели по одной замене, а в первом тайме Тарас Мороз получил желтую карточку.

Однако, пауза была недолгой. Меньше чем за 10 минут команды вернулись на поле. Ориентировочно команды продолжат игру в 19:40.