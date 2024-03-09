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Матч Кривбасс - Оболонь прерывался из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области

Премьер-лига

Пауза была не долгой

Матч Кривбасс - Оболонь прерывался из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области

Кривбас

Новина українською

Матч "Кривбасс" - "Оболонь" остановлен на 54-й минуте из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Сейчас команды проводят равный по счету поединок, ни один из претендентов на победу не открыл счет.

Команды провели по одной замене, а в первом тайме Тарас Мороз получил желтую карточку.

Однако, пауза была недолгой. Меньше чем за 10 минут команды вернулись на поле. Ориентировочно команды продолжат игру в 19:40.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
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