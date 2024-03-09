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Домашние наработки Ротаня. Полесье - Александрия 1:2. Видеообзор матча
Полесье - Александрия ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
В Житомире завершился матч 20-го тура УПЛ, в котором "Полесье" принимало "Александрию". Для подопечных Юрия Калитвинцева этот поединок был юбилейным 20-м в Премьер-лиге, однако, волшебная цифра не помогла им заработать очки.
Гости одержали победу со счетом 2:1. В составе команды Руслана Ротаня забивали Николай Михайленко и Артем Шулянский. В составе "Полесья" с пенальти забил Артем Козак.
После 20-го тура хозяева занимают 6-ю позицию в УПЛ, "Александрия" идет 11-й.
20-й тур УПЛ, сезон 2023/24
09 марта, Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"
"Полесье" (Житомир) - ФК "Александрия" 1:2
Голы: Козак (62, пен.) - Михайличенко (10), Шулянский (78)
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