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Луифер Эрнандес подтвердил инсайд Фабрицио Романо о переходе в Полесье

Премьер-лига

Форвард прибудет в Украину

Луифер Эрнандес подтвердил инсайд Фабрицио Романо о переходе в Полесье

Фото: з вільних джерел

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22-летний нападающий венесуэльского клуба "Академия Пуэрто-Кабельо" Луифер Эрнандес подтвердил в местных медиа, что переходит в "Полесье". Ранее об этом трансфере сообщал Фабрицио Романо.

Напомним, что по данным инсайдера, трансфер уже согласован, житомирский клуб заплатил за игрока 1,2 млн долларов. Теперь и сам футболист объявил о предстоящем переходе.

Фернандес - воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году. В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Полесье (Житомир)
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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