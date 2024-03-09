Луифер Эрнандес подтвердил инсайд Фабрицио Романо о переходе в Полесье

22-летний нападающий венесуэльского клуба "Академия Пуэрто-Кабельо" Луифер Эрнандес подтвердил в местных медиа, что переходит в "Полесье". Ранее об этом трансфере сообщал Фабрицио Романо.

Напомним, что по данным инсайдера, трансфер уже согласован, житомирский клуб заплатил за игрока 1,2 млн долларов. Теперь и сам футболист объявил о предстоящем переходе.

Фернандес - воспитанник "Пуэрто-Кавельо", в первую команду клуба перешел в 2020 году. В текущем сезоне провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.