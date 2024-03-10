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Игрок Полесья: Последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся
Прокомментировал поражения
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Полузащитник "Полесья" Таллес Коста поделился своими эмоциями после поражения от "Александрии", 1:2.
"Эмоции сейчас не слишком положительные. Но сейчас на "Полесье" большинство соперников настраивается с двойной энергией. Вместе с тем я хочу сказать, что у нас достаточно квалифицированные игроки и что самое важное - эти последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся. Здесь очень важна психология. То, что происходит на тренировках и то, что, например, происходило в раздевалке в перерыве - это полная взаимоподдержка. Единственное - не хватает результата. Но с таким настроем и таким отношением друг к другу, такой повторюсь поддержкой - мы чувствуем себя одним целым. И мы изменим эту ситуацию, мы способны ее изменить. А футбол таков, что от психологии и менталитета игроков в таких сложных ситуациях очень многое зависит", — сказал Коста.
Напомним, следующая игра "Полесья" состоится 16 марта против "Оболони". "Александрия" сыграет против "Ворсклы" 15 марта.
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