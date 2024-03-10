  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Полесья: Последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Полесья: Последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся

Премьер-лига

Прокомментировал поражения

Игрок Полесья: Последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Таллес Коста поделился своими эмоциями после поражения от "Александрии", 1:2.

"Эмоции сейчас не слишком положительные. Но сейчас на "Полесье" большинство соперников настраивается с двойной энергией. Вместе с тем я хочу сказать, что у нас достаточно квалифицированные игроки и что самое важное - эти последние результаты не могут разрушить то единое целое, кем мы являемся. Здесь очень важна психология. То, что происходит на тренировках и то, что, например, происходило в раздевалке в перерыве - это полная взаимоподдержка. Единственное - не хватает результата. Но с таким настроем и таким отношением друг к другу, такой повторюсь поддержкой - мы чувствуем себя одним целым. И мы изменим эту ситуацию, мы способны ее изменить. А футбол таков, что от психологии и менталитета игроков в таких сложных ситуациях очень многое зависит", — сказал Коста.

Напомним, следующая игра "Полесья" состоится 16 марта против "Оболони". "Александрия" сыграет против "Ворсклы" 15 марта.

По теме
yellow-arrow
"Трагедии из поражения не делаем": Ременяк - о ситуации в Минае
yellow-arrow
ТаТоТаке: ЛНЗ подпишет вингера Тренчина Эйнела Соареша
yellow-arrow
Бандейра: Партнеры меня приняли и с первых дней
Полесье (Житомир) Таллес Коста
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости