"Я же не буду его перевоспитывать": Скрипник рассказал об отношениях с Гармашем

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник рассказал об отношениях с полузащитником команды Денисом Гармашем.

“Такие ребята, как Гармаш, для них нет секретов в футболе. Он уже все прожил, все выиграл, грубо говоря. Для него нет авторитетов – ему все равно где, как или против кого играть. Денис таков Денис.

Еще раз говорю – я же не буду его перевоспитывать. Если бы ему было 15, 18 или 23 года – я бы начинал рассказывать, что ты когда-нибудь в будущем будешь из-за этого страдать.

Он такой и его уже не изменишь – получает желтую, чуть-чуть расхлюпывается – мы его поменяли с “Динамо”, хотя для меня было жалко его менять. С “Минаем” мы просто не так играли, как хотели, нас просто перебегали. Тоже его убрали.

А так еще раз говорю, он тот парень, который своим авторитетом и молодежь вместе с ним. Очень приятный в общении человек, который спокоен вообще. Такой сам по себе, но такие нам и нужны”, - сказал Скрипник.