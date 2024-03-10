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"Я же не буду его перевоспитывать": Скрипник рассказал об отношениях с Гармашем
Основной футболист в составе харьковчан
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник рассказал об отношениях с полузащитником команды Денисом Гармашем.
“Такие ребята, как Гармаш, для них нет секретов в футболе. Он уже все прожил, все выиграл, грубо говоря. Для него нет авторитетов – ему все равно где, как или против кого играть. Денис таков Денис.
Еще раз говорю – я же не буду его перевоспитывать. Если бы ему было 15, 18 или 23 года – я бы начинал рассказывать, что ты когда-нибудь в будущем будешь из-за этого страдать.
Он такой и его уже не изменишь – получает желтую, чуть-чуть расхлюпывается – мы его поменяли с “Динамо”, хотя для меня было жалко его менять. С “Минаем” мы просто не так играли, как хотели, нас просто перебегали. Тоже его убрали.
А так еще раз говорю, он тот парень, который своим авторитетом и молодежь вместе с ним. Очень приятный в общении человек, который спокоен вообще. Такой сам по себе, но такие нам и нужны”, - сказал Скрипник.
Отметим, что Гармаш сыграл за “Металлист 1925” три матча с постепенным нарастанием проведенных минут. В первом поединке с "Динамо" он отличился голом и записал в свой актив желтую карточку за первый тайм. Против "Миная" Денис сыграл 67 минут, а с ЛНЗ провел полную встречу.
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