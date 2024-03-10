Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ

Юрий Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника в ближайшее время "Полесье" должно объявить об отставке главного тренера.

Сообщается, что исполнять обязанности будет главный тренер "Звягеля" - Сергей Шищенко.

Юрий Калитвинцев находится на должности главного тренера житомирского "Полесья" с июня 2021 года. В текущем сезоне коллектив Юрия Николаевича занимает шестую строчку в чемпионате Украины. В последних шести матчах житомиряне не смогли одержать ни одной победы. В общем - 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений в 20 поединках.