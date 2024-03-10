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Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Звягеля займет должность исполняющего обязанности

Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Юрий Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника в ближайшее время "Полесье" должно объявить об отставке главного тренера.

Сообщается, что исполнять обязанности будет главный тренер "Звягеля" - Сергей Шищенко.

Юрий Калитвинцев находится на должности главного тренера житомирского "Полесья" с июня 2021 года. В текущем сезоне коллектив Юрия Николаевича занимает шестую строчку в чемпионате Украины. В последних шести матчах житомиряне не смогли одержать ни одной победы. В общем - 9 побед, 6 ничьих и 5 поражений в 20 поединках.

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Источник:
t.me
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Romerik (YNWA)
10.03.2024 в 21:31
Невже почали мізки варити в АТБшника?
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
10.03.2024 в 21:31
Невже почали мізки варити в АТБшника?
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1
0
simply_the_best (Львов)
10.03.2024 в 21:37
в УПЛ залишився ще один чудо- тренер в Олександрії
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