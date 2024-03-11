Вацко: Шахтер ищет замену Степаненко и интересовался опорником Руха

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал о том, что " Шахтер " ищет замену в центр поля уже возрастному и подверженному травмам Тарасу Степаненко.

"Я знаю точно, что "Шахтер" ищет опорного полузащитника. Профайла Тараса Степаненко – им нужен силовой, атлетический, ярко выраженный 6-й номер, разрушитель.

"Шахтер" понимает, что Степаненко не вечный, и сейчас я уже не раз слышу об интересе "горняков" к Евгению Пастуху из "Руха".

Они ("Шахтер") ведь там в Винниках живут, где база "Руха" и могут детально следить за игроками львовской команды.

19-летний Пастух уже является игроком основы, постоянно играет в УПЛ, проделывает массу работы на поле, и я слышал об интересе "Шахтера" к нему.

Были легкие разговоры на эту тему, но пока что владелец "Руха" Григорий Козловский не продает", - сказал Вацко.