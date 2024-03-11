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Вацко: Шахтер ищет замену Степаненко и интересовался опорником Руха

Премьер-лига

Но пока что Григорий Козловский не продает

Вацко: Шахтер ищет замену Степаненко и интересовался опорником Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал о том, что "Шахтер" ищет замену в центр поля уже возрастному и подверженному травмам Тарасу Степаненко.

"Я знаю точно, что "Шахтер" ищет опорного полузащитника. Профайла Тараса Степаненко – им нужен силовой, атлетический, ярко выраженный 6-й номер, разрушитель.

"Шахтер" понимает, что Степаненко не вечный, и сейчас я уже не раз слышу об интересе "горняков" к Евгению Пастуху из "Руха".

Они ("Шахтер") ведь там в Винниках живут, где база "Руха" и могут детально следить за игроками львовской команды.

19-летний Пастух уже является игроком основы, постоянно играет в УПЛ, проделывает массу работы на поле, и я слышал об интересе "Шахтера" к нему.

Были легкие разговоры на эту тему, но пока что владелец "Руха" Григорий Козловский не продает", - сказал Вацко.

Напомним, что в текущем сезоне за первую команду "Руха" Пастух провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Тарас Степаненко Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Евгений Пастух
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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