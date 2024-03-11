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Директор Днепра-1: Долговой люфт выплат зарплат есть - все по плану, ничего чрезвычайного
В Днепре-1 это стандартная ситуация
Фото: СК Дніпро-1
Коммерческий директор "
– Вячеслав Евгеньевич, раз в три месяца, когда приходит срок, откуда-то выплывает вопрос о задолженностях по зарплате игроков СК "Днепр-1". Речь идет о типичном люфте в 3 месяца, или это что-то другое?
– Отвечаю, если бы мы попали в еврокубки, мы бы закрыли этот люфт. А так – он пока присутствует. У нас большой зарплатный фонд, но все равно футболисты каждый месяц получают выплаты. Футболисты каждый месяц получают зарплату, например перед "Минаем" была выплата, до этого на зимних сборах, следующая будет во время паузы сборных. Все по плану, ничего чрезвычайного.
– В команде нет протестных настроений, потому что была информация, что, например, игроки "Зари" думают бойкотировать матч с "Динамо"?
– Недовольных нет.
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