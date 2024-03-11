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Директор Днепра-1: Долговой люфт выплат зарплат есть - все по плану, ничего чрезвычайного

Премьер-лига
Обновлено

В Днепре-1 это стандартная ситуация

Директор Днепра-1: Долговой люфт выплат зарплат есть - все по плану, ничего чрезвычайного

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил, что в клубе есть задолженность по зарплате перед игроками, однако это, по его словам, стандартная ситуация.

– Вячеслав Евгеньевич, раз в три месяца, когда приходит срок, откуда-то выплывает вопрос о задолженностях по зарплате игроков СК "Днепр-1". Речь идет о типичном люфте в 3 месяца, или это что-то другое?

– Отвечаю, если бы мы попали в еврокубки, мы бы закрыли этот люфт. А так – он пока присутствует. У нас большой зарплатный фонд, но все равно футболисты каждый месяц получают выплаты. Футболисты каждый месяц получают зарплату, например перед "Минаем" была выплата, до этого на зимних сборах, следующая будет во время паузы сборных. Все по плану, ничего чрезвычайного.

– В команде нет протестных настроений, потому что была информация, что, например, игроки "Зари" думают бойкотировать матч с "Динамо"?

– Недовольных нет.

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СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
ТГ-канал Дніпрянин
Опубликовал: Михаил Черныш
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