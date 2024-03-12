Шахтер – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Минаем".

Встреча первой и последней команд первенства. Лидер и один из главных претендентов на чемпионство принимает тотального аутсайдера. Подопечных Пушича ждет легкая прогулка? Или же "Минай" будет цепляться за любой призрачный, но все же шанс на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 12 марта – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев