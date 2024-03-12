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Шахтер – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Минай. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ

УПЛ

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UA-Футбол организует комментарий поединка 21-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Минаем".

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Встреча первой и последней команд первенства. Лидер и один из главных претендентов на чемпионство принимает тотального аутсайдера. Подопечных Пушича ждет легкая прогулка? Или же "Минай" будет цепляться за любой призрачный, но все же шанс на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 12 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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