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СМИ: Экс-тренер Шахтера - фаворит владельца Полесья на замену Калитвинцева
Патрик ван Леувен может заменить Калитвинцева
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Патрик ван Леувен может заменить Калитвинцева на посту главного тренера "Полесья", об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника он является одним из фаворитов у владельца клуба Геннадия Буткевича. Последним клубом нидерландского наставника был донецкий "Шахтер", перед этим он в сезоне 22/23 во главе "Зари" занял третью строчку в чемпионате.
Напомним, что СМИ недавно сообщили об
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