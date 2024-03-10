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СМИ: Экс-тренер Шахтера - фаворит владельца Полесья на замену Калитвинцева

Премьер-лига

Патрик ван Леувен может заменить Калитвинцева

СМИ: Экс-тренер Шахтера - фаворит владельца Полесья на замену Калитвинцева

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Патрик ван Леувен может заменить Калитвинцева на посту главного тренера "Полесья", об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника он является одним из фаворитов у владельца клуба Геннадия Буткевича. Последним клубом нидерландского наставника был донецкий "Шахтер", перед этим он в сезоне 22/23 во главе "Зари" занял третью строчку в чемпионате.

Напомним, что СМИ недавно сообщили об отставке главного тренера житомирского клуба Юрия Калинвинцева из-за неудовлетворительных результатов в последних матчах УПЛ.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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