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Василий Кравец: Сказал Русолу - вот из-за таких моментов я хочу покинуть Днепр-1 - он меня понял
Защитник прокомментировал свой переход в "Полесье"
Фото: ФК Полісся
Левый защитник "Полесья" Василий Кравец поделился своими мыслями после перехода в житомирский клуб.
- Сегодня начинается так сказать новая страница твоей футбольной жизни. Какой она тебе представляется?
- На первый взгляд очень прекрасной. Есть мотивация. То, что пришел, увидел все очень понравилось здесь. Хочется только играть в футбол и больше ничего. Ты здесь думаешь только о футболе.
- Как тебе кажется, почему "Полесье" тебя подписало?
- Я даже не знаю. Это произошло внезапно. Заслуги? Ну, может "Днепр" шел на первом месте и "Полесье" тоже захотело и думало, что причина во мне.
- С твоим переходом в чем станет сильнее "Полесье"?
- Дай Бог, в обороне.
- Твоя самая сильная позиция на поле - это центрбек, или слева?
- Родная позиция слева, но лучше себя на данный момент я чувствую в центре.
- Если вспоминать декабрьский матч, когда ты играл еще за "Днепр-1" против "Полесья", что вспоминается в первую очередь?
- Ну была голевая передача, но там было вне игры - это первое. Могли выигрывать 2:0, но так сыграли 1:1. А вообще о "Полесье" вспоминается первая кубковая игра. Против них здесь. Как мне сказали, там была моя вина, что мы проиграли эту игру, хотя я так не считаю, но у нас был тренер, который сделал акцент на том, что мы выигрывали 1:0, а из-за меня вничью, а в целом мы проиграли.
- В интервью руководители "Днепра-1" говорили, что не хотели тебя отпускать, то есть они пытались тебя как-то удержать?
- Я говорил со спортивным директором Андреем Русолом. Я пришел к нему и говорю - вы все знаете. Он говорит - то, что я знаю от кого-то это одно - я хочу услышать от тебя. Давай сядем поговорим. Мы сели поговорили по душам, открыто друг с другом. Я ему сказал - вот из-за таких моментов я хочу покинуть "Днепр-1" - он меня понял. Я не могу сказать, каких моментов, но он меня понял, мы пожали руки. Он сказал: хорошо, пусть удачи тебе в новом клубе - я поблагодарил за все и уехал.
- С какой душой покинул "Днепр-1"?
- С чистой. Я простой парень - всем пожал руку, каждому посмотрел в глаза, извинился, если кого-то обидел и обид ни на кого не держу, потому что ничего такого не было. У нас был хороший коллектив, - сказал Василий Кравец.
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