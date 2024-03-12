" Полесье " договорилось об аренде вингера "Шахтера" Ивана Петряка, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что срок аренды рассчитан до конца текущего сезона.

Универсальный вингер, которому завтра исполнится 30 лет, в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой "Шахтера" U17.

В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а зимой снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".