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Полесье договорилось об аренде вингера Шахтера
Иван Петряк до конца сезона будет играть за житомирскую команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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Отмечается, что срок аренды рассчитан до конца текущего сезона.
Универсальный вингер, которому завтра исполнится 30 лет, в последнее время тренировался в Киеве вместе с командой "Шахтера" U17.
В этом сезоне Иван Петряк ни разу не появился на футбольном поле в официальных поединках. Причиной этому является травма голени, из-за которой украинец пропустил более 200 дней, а зимой снова получил повреждение в товарищеской игре против "Руха".
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