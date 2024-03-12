УПЛ. Шахтер - Минай 2:0. Интриги не было

"Шахтер" ожидаемо легко разобрался с "Минаем". Фактически игра уже завершилась уже на 30-й минуте, когда счет стал 2:0 в пользу "горняков". Для "Шахтера" эта победа стала четвертой в весенней части.

Пожалуй, это был один из самых неравных матчей в сезоне 2023/24. "Шахтер" был слишком сильным для "Миная", и огромный пробел в классе нельзя было преодолеть ни хитрым тактическим планом, ни силой исключительных обстоятельств. 36:5 по ударам (в створ – 13:1). "Минай" был обреченным, но команде Любеновича надо было отдать должное – она не сдавалась.

"Шахтер" начал обстреливать Кемкина с самого начала игру. Красивый мяч мог забивать Азаров, но грузинский вингбек "горняков" попал в стойку. Позже, уже в конце тайма, в каркас ворот "Миная" попал и Конопля.

К слову, именно благодаря Конопле "Шахтер" забил свой первый гол в матче. Корнийчук в своей штрафной наступил на ногу фланговому защитнику "Шахтера", Владимир Новохатний посмотрел повтор эпизода и указал на 11 метров. Пенальти точно исполнил Судаков.

Проходит шесть минут, и игра была сделана. Кевин получил мяч после ошибки Вакулы и сделал пас под удар Сикану – точный удар в угол 2:0.

Все, что в матче было дальше имело атмосферу тренировки с повышенной ответственностью. "Шахтер" играл с соперником, и позволил "Минаю" даже просто две-три атаки, которые завершились ударами. Но команда Пушича уверенно контролировала темп и характер матча. "Шахтер" никуда не спешил и уверенно довел игру до ее логического завершения. "Минай" немного перестроился тактически, все чаще оказывался на половине поля соперника, однако забить хотя бы один гол не удалось.

"Шахтер" после двух матчей, в которых он пропускал по два гола, подарил клиншит Ризныку, "Минай" снова проигрывает со счетом 2:0. Все же, удержаться в элите будет очень тяжело.

Фото: ФК Шахтар

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Минай" 2:0

Голы: Судаков 24 (пен.), Сикан 30

"Шахтер": Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Зубков, Бондаренко (Назарина 85), Судаков, Кевин (Цуканов 64) – Сикан (Траоре 73)

"Минай": Кемкин – Скиба, Прокопчук, Чуев – Корнийчук (Кораблин 46), Витенчук (Демиденко 64), Петько, Дмитрук – Вакула (Тищук 85) – Гуничев (Устименко 74), Ременяк (Попов 74)

Предупреждения: Корнийчук 23, Кораблин 75, Устименко 88