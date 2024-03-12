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УПЛ. Шахтер - Минай 2:0. Интриги не было

Премьер-лига
Обновлено

Очень легкая победа чемпиона

УПЛ. Шахтер - Минай 2:0. Интриги не было

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" ожидаемо легко разобрался с "Минаем". Фактически игра уже завершилась уже на 30-й минуте, когда счет стал 2:0 в пользу "горняков". Для "Шахтера" эта победа стала четвертой в весенней части.

Пожалуй, это был один из самых неравных матчей в сезоне 2023/24. "Шахтер" был слишком сильным для "Миная", и огромный пробел в классе нельзя было преодолеть ни хитрым тактическим планом, ни силой исключительных обстоятельств. 36:5 по ударам (в створ – 13:1). "Минай" был обреченным, но команде Любеновича надо было отдать должное – она не сдавалась.

"Шахтер" начал обстреливать Кемкина с самого начала игру. Красивый мяч мог забивать Азаров, но грузинский вингбек "горняков" попал в стойку. Позже, уже в конце тайма, в каркас ворот "Миная" попал и Конопля.

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К слову, именно благодаря Конопле "Шахтер" забил свой первый гол в матче. Корнийчук в своей штрафной наступил на ногу фланговому защитнику "Шахтера", Владимир Новохатний посмотрел повтор эпизода и указал на 11 метров. Пенальти точно исполнил Судаков.

Проходит шесть минут, и игра была сделана. Кевин получил мяч после ошибки Вакулы и сделал пас под удар Сикану – точный удар в угол 2:0.

Все, что в матче было дальше имело атмосферу тренировки с повышенной ответственностью. "Шахтер" играл с соперником, и позволил "Минаю" даже просто две-три атаки, которые завершились ударами. Но команда Пушича уверенно контролировала темп и характер матча. "Шахтер" никуда не спешил и уверенно довел игру до ее логического завершения. "Минай" немного перестроился тактически, все чаще оказывался на половине поля соперника, однако забить хотя бы один гол не удалось.

УПЛ. Шахтер - Минай 2:0. Интриги не было - изображение 2

"Шахтер" после двух матчей, в которых он пропускал по два гола, подарил клиншит Ризныку, "Минай" снова проигрывает со счетом 2:0. Все же, удержаться в элите будет очень тяжело.

Фото: ФК Шахтар

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Минай" 2:0

Голы: Судаков 24 (пен.), Сикан 30

"Шахтер": Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив – Зубков, Бондаренко (Назарина 85), Судаков, Кевин (Цуканов 64) – Сикан (Траоре 73)

"Минай": Кемкин – Скиба, Прокопчук, Чуев – Корнийчук (Кораблин 46), Витенчук (Демиденко 64), Петько, Дмитрук – Вакула (Тищук 85) – Гуничев (Устименко 74), Ременяк (Попов 74)

Предупреждения: Корнийчук 23, Кораблин 75, Устименко 88

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Шахтер (Донецк) УПЛ ФК Минай Даниил Сикан Георгий Судаков
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1 голосов
Комментарии
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La Scala (Milano)
12.03.2024 в 21:02
Ого, вроді прохідна гра для діючого чемпіона, особливих проблем не виникло і їх і не могло бути, але в коментах неадекватні барсуки і тут все засмерділи
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Комментарии 39
La Scala (Milano)
12.03.2024 в 21:02
Ого, вроді прохідна гра для діючого чемпіона, особливих проблем не виникло і їх і не могло бути, але в коментах неадекватні барсуки і тут все засмерділи
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0
1
Геродот (Винница)
12.03.2024 в 20:43
Игра показала, почему одна команда на первом месте, а другая на последнем и ей пора собираться в пердив. Да и какой может быть команда в УПЛ, в которой максимальная месячная зарплата (и то не у всех) - 60 тис. гривен (150 баксов). Скромный же счет есть результат того, что Шахтер не особо напрягался, много возился с мячом возле штрафной Миная, а то й откровенно пижонил. После замены Кевина на Цуканова все атакующие действия Шахтера переместились на левый фланг - на Зубкова. Тот действовал однообразно, его финт со смещением влево защитники давно усекли, поэтому все его попытки пройти заканчивались либо потерей мяча, либо ударами мимо ворот. Как по мне, его надо было менять еще минут за 30 до конца игры, потому как толку от всех его стараний не было. Юного Цуканова партнеры почему-то часто игнорировали и потому слева угрозы воротам Миная почти не было, их лишь иногда создавал Азаров, который в атаке выгдел лучше, чем защите. В общем, игра каких-либо оснований для серьезной аналитики не дает, потому как в ней одна команда ничего кроме как по легкому срубить 3 очка не хотела, а другая совсем ничего не могла.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:44
лемох - справа))
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Геродот (Винница)
12.03.2024 в 21:00
Справа - я оговорился.
 
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Dr. House (Поділля)
12.03.2024 в 20:56
Ну, 60 тис гривень це не 150 бакинських. А по грі- от така гра невиразна гра проти слабкого суперника потім дуже виходить боком із серйозним опонентом. Дитячі помилки проти Марселя тому підтвердження
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1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:29
о, моя персональная минетчица пришла - столько уже отсосала (минусы)
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1
3
Dr. House (Поділля)
12.03.2024 в 20:35
В тебе, як і у всіх пєдарастичних барсодрочерів лише одна тема - гомосятина . Який же ти клоун
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2
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:45
глотай - не отвлекайся, дарья хаус!
 
1
3
avatar
Вarcelinius
12.03.2024 в 20:51
Он ДурДом.
 
1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:53
она - дашка-домашка
 
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Dr. House (Поділля)
12.03.2024 в 20:57
Два барсодрочерних Пєтуха закукурікали
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:59
второго твоего не слышно, гребенюк!
 
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Dr. House (Поділля)
12.03.2024 в 20:25
Впевнена перемога над сильним суперником. Тепер вже ніхто не взмозі буде заявляти , що Шахтар отримує очки в кабінетах
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4
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:26
Так, пощастило. На силу відбилися від того Миная
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:26
suck a prick!
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0
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Dr. House (Поділля)
12.03.2024 в 20:29
Pishov na huy
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:31
минетчица, не булькай - людей распугаешь! ГЛОТАЙ, мразь!
 
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Dr. House (Поділля)
12.03.2024 в 20:41
Що, нервуєш, пєдік?))) Заспокойся)). Ніхто тут не взнає, що ти досвідчений тридварас
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:49
piDr. house - домашний пидр, сиди тихо и приходи, когда тебя хозяин позовёт, овчина тупая!)))
 
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:21
Отдельно выделю Зубкова - сегодня он бревно матча, затмил даже Бондаренко и Сикана вместе взятых.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:22
не сегодня, а ЧААААСТООО
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:15
азарови - нападающий защитник
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:17
Скорее защищающийся вингер)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:18
вингер беззащитный))
 
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:14
Не нравятся мне такие матчи. Не игра, а тренировка с повышенной ответственностью. Играли слишком пижонисто и на расслабоне. Столько шансов было, а забили с пенальти и после ошибки соперника. В Минае разве что Вакула выделялся, если бы не пройопбывал свой талант, то играл бы где-то в лучшей команде или чемпионате.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:17
вот в такой тренировке выпустили цуканова и шо, потренировали его в атаке против нулячего минтая?
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:19
Когда команда не играет, а выйоживается, то и проявить себя проблематично.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:24
так дайте малому пофеерить! нет, подлива семенит в центре, пасует В ПЯТКУ на лемоха, тот начинает ПРИДУМЫВАТЬ, но снова удар в ноги защам)))!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:03
после первых 4-х минут думал, что будет 5...6...7:0, т.к. было 3(!!!) хороших момента, но, пля, тупорылость, медлительность и ногоплечие сделали всего 2:0!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:01
с победой! НО: зубков - снова туповат; бондаренко - снова подлива; крыськив - человек-невидимка; сикан - ну, повезло; судаков - "роль лидера"; кеша II - норм; yukhym knopfler - like dire straits; цуканов - молодец, НО зачем выпускали, если после его выхода все атаки шли через плуговатого зубкова???
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Вarcelinius
12.03.2024 в 20:11
yukhym knopfler
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:14
see can - банка моря
 
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:15
sea)
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:20
yeah? sea! поменял перевод, не поменяв исходник))) see can - ля, банка)) а реально его место - долгая банка))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:22
школята, верните возможность корректировки сообщений!
 
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scorpius (Ck)
12.03.2024 в 20:24
Наверное они заняты, уроки делают или в видосики втыкают
 
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tolina-ystas (Краматорск)
12.03.2024 в 20:00
Особого восторга эта игра Шахтёра не вызывает.Есть такой показатель как коэффициент полезного действия.Так вот по этой игре легко посчитать,что этот коэффициент у команды никакой.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:01
его никакают подлива и лемох - два "мастера" дриблинга
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.03.2024 в 20:37
кстати, цуканов играет так, как надо: пас партнёру не в пятку, а на ход (в отличие от подливы и остальных); активный отбор мяча (несмотря на его габариты); не боится брать ответственность на себя
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