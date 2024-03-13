Тренер Вереса: Впереди у нас интересная и бескомпромиссная игра с Черноморцем

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился мыслями относительно игры команды в спарринге со второлиговой "ЮКСОЮ" (0:0).

"К сожалению, сегодня не все нам удавалось. Первый тайм вообще был плохой. Второй - лучше. Появилась динамика, скорость в атакующих действиях, достаточно создали. Но не забили.

У нас микроцикл между матчами с "Динамо" и "Черноморцем" получился длиннее, чем обычно - десять дней. Мы дали ребятам отдохнуть и запланировали такой спарринг в рамках этого микроцикла.

Денис Балан, Василий, Курко, Виталий Дахновский, Яго - все, кто ранее восстанавливался после микротравм - сегодня сыграли. Надеемся, Все будут максимально готовыми к поединку с "Черноморцем". Дмитрий Клец - неплохо выглядел. Он очень много пропустил и продолжает набирать форму.

Относительно предстоящей игры с "Черноморцем" - готовимся в привычном режиме. Команда из Одессы, как и мы, в новом году получила лишь одно очко в трех матчах. Они тоже недовольны результатом. Поэтому впереди - интересная и бескомпромиссная игра", - сказал Шандрук.