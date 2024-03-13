  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Вереса: Впереди у нас интересная и бескомпромиссная игра с Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Вереса: Впереди у нас интересная и бескомпромиссная игра с Черноморцем

Премьер-лига

Олег Шандрук - о ничьей с "ЮКСОЙ" и предстоящем поединке УПЛ

Тренер Вереса: Впереди у нас интересная и бескомпромиссная игра с Черноморцем

Фото: НК Верес

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился мыслями относительно игры команды в спарринге со второлиговой "ЮКСОЮ" (0:0).

"К сожалению, сегодня не все нам удавалось. Первый тайм вообще был плохой. Второй - лучше. Появилась динамика, скорость в атакующих действиях, достаточно создали. Но не забили.

У нас микроцикл между матчами с "Динамо" и "Черноморцем" получился длиннее, чем обычно - десять дней. Мы дали ребятам отдохнуть и запланировали такой спарринг в рамках этого микроцикла.

Денис Балан, Василий, Курко, Виталий Дахновский, Яго - все, кто ранее восстанавливался после микротравм - сегодня сыграли. Надеемся, Все будут максимально готовыми к поединку с "Черноморцем". Дмитрий Клец - неплохо выглядел. Он очень много пропустил и продолжает набирать форму.

Относительно предстоящей игры с "Черноморцем" - готовимся в привычном режиме. Команда из Одессы, как и мы, в новом году получила лишь одно очко в трех матчах. Они тоже недовольны результатом. Поэтому впереди - интересная и бескомпромиссная игра", - сказал Шандрук.

Матч "Черноморец" - "Верес" состоится 17 марта и начнется в 15:30.

По теме
yellow-arrow
Верес в спарринге не смог обыграть клуб Второй лиги
yellow-arrow
Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251
yellow-arrow
"Не волновался". 19-летний Мельниченко рассказал о своем дебюте за Днепр-1
Олег Шандрук Верес (Ровно) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости