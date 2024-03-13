Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Вереса: Впереди у нас интересная и бескомпромиссная игра с Черноморцем
Олег Шандрук - о ничьей с "ЮКСОЙ" и предстоящем поединке УПЛ
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился мыслями относительно игры команды в спарринге со второлиговой "ЮКСОЮ" (0:0).
"К сожалению, сегодня не все нам удавалось. Первый тайм вообще был плохой. Второй - лучше. Появилась динамика, скорость в атакующих действиях, достаточно создали. Но не забили.
У нас микроцикл между матчами с "Динамо" и "Черноморцем" получился длиннее, чем обычно - десять дней. Мы дали ребятам отдохнуть и запланировали такой спарринг в рамках этого микроцикла.
Денис Балан, Василий, Курко, Виталий Дахновский, Яго - все, кто ранее восстанавливался после микротравм - сегодня сыграли. Надеемся, Все будут максимально готовыми к поединку с "Черноморцем". Дмитрий Клец - неплохо выглядел. Он очень много пропустил и продолжает набирать форму.
Относительно предстоящей игры с "Черноморцем" - готовимся в привычном режиме. Команда из Одессы, как и мы, в новом году получила лишь одно очко в трех матчах. Они тоже недовольны результатом. Поэтому впереди - интересная и бескомпромиссная игра", - сказал Шандрук.
Матч "Черноморец" - "Верес" состоится 17 марта и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- Давид Райя — герой. Арсенал — Порту 1:0 (по пен 4:2). Видео голов и обзор матча
- Бурбас: Игроки Зари просто отказались выходить на матч с Динамо
- Сборная Украины U-17 выиграла группу элит-раунда отбора и добыла путевку на финальный турнир Евро
- Калитвинцев покидает пост главного тренера Полесья, - СМИ
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО