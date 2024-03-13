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Верес в спарринге не смог обыграть клуб Второй лиги
Игра завершилась безголевой ничьей
Фото: НК Верес
"Верес" провел контрольный матч с представителем Второй лиги - ФК "ЮКСА". Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ровно.
Команды создали несколько возможностей, чтобы забить, однако реализовать их не смогли. В итоге спарринг завершился безголевой ничьей.
"Верес" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков. "ЮКСА" располагается на 2-й строчке во Второй лиге.
Контрольный матч, 12 марта
"Верес" - ФК "ЮКСА" 0:0
"Верес" (1 тайм): Паст - Морозко, Вовченко, Кучеренко, Шевченко, Кучеров, Кухарук, Шастал, Янаков, В.Шарай, Мрвалевич.
"Верес" (2 тайм): Когут (Ющишин, 75) - Смиян, Курко, Жулио Сезар, Балан (Гакман, 75), Банада, Клец, Дахновский, Свитюха (Яго, 72), Годя, Гайдучик.
ЮКСА: Федотов - Ювхимец, Махнев, Селин (Шевчук, 63), Демиденко, Сантьяго (Пабло, 59), Думанюк, Гоуларт (Матеус, 72), Евдокимов, Харченко (Фого, 63), Эсеола (Вава, 78).
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