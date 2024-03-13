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Верес отдал своего защитника в аренду клубу из Первой лиги

Премьер-лига

Центрбек завершит сезон в "Чернигове"

Верес отдал своего защитника в аренду клубу из Первой лиги

Фото: НК Верес

Новина українською

Центральный защитник "Вереса" Даниил Хондак вторую часть сезона проведет в аренде в Первой лиге.

22-летний футболист перешел в "Чернигов-ШВСМ", сообщает официальный сайт ровенчан.

Центрбек присоединился к "красно-черным" в январе прошлого года. С тех пор он отыграл 5 матчей и забил 1 гол. В этом сезоне он принял участие лишь в одном поединке.

Напомним, "Чернигов-ШВСМ" весной сыграет в группе Выбывание Первой лиги, где на данный момент с 13 очками занимает 8-е место.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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