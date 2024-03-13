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Дулуб: В моменте с голом футболист Днепра-1 подыграл себе рукой. Это видели все, но судьи промолчал

Премьер-лига
Обновлено

Было похоже, что мяч действительно попал в руку/сыграл рукой Рамику Гаджиеву

Дулуб: В моменте с голом футболист Днепра-1 подыграл себе рукой. Это видели все, но судьи промолчал

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал эпизод с пропущенным голом в матче 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:1).

"Я стараюсь не комментировать решение судей. Однако в нашем матче в начале атаки, завершившейся взятием ворот ЛНЗ, футболист "Днепра-1" (Рамик Гаджиев, - прим.) буквально в нескольких метрах от технической зоны подыграл себе мяч рукой.

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Это видели все, но свисток арбитра промолчал, никак не отреагировала и работа ВАР, работавшая в Ковалевке. Обидно", – сказал Дулуб.

Напомним, что матч судил Александр Афанасьев, а арбитром ВАР был Виктор Копиевский.

Видео эпизода:

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Олег Дулуб СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
13.03.2024 в 20:44
судья подарил днепру очко )
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Комментарии 2
efim423 (odessa)
13.03.2024 в 20:44
судья подарил днепру очко )
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
13.03.2024 в 20:25
Так, це правда.
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