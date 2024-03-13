Дулуб: В моменте с голом футболист Днепра-1 подыграл себе рукой. Это видели все, но судьи промолчал

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал эпизод с пропущенным голом в матче 21-го тура УПЛ с "Днепром-1" (1:1).

"Я стараюсь не комментировать решение судей. Однако в нашем матче в начале атаки, завершившейся взятием ворот ЛНЗ, футболист "Днепра-1" (Рамик Гаджиев, - прим.) буквально в нескольких метрах от технической зоны подыграл себе мяч рукой.

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Это видели все, но свисток арбитра промолчал, никак не отреагировала и работа ВАР, работавшая в Ковалевке. Обидно", – сказал Дулуб.

Напомним, что матч судил Александр Афанасьев, а арбитром ВАР был Виктор Копиевский.

Видео эпизода: