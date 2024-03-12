УПЛ. ЛНЗ - Днепр-1. 1:1. Вице-чемпион легко отделался

ЛНЗ из-за неготовности газона на домашнем стадионе до сих пор принимает соперников в Ковалевке. И сегодня в Ковалевке шел снег. Несмотря на весну на календаре, - зимняя погода за окном.

В составе обеих команд было немало кадровых потерь: Тилль, Бойко, Молло (у ЛНЗ), Евгений Пасич, Леднев, Третьяков, Танчик, Сваток, Горин (у "Днепра-1"). У гостей к тому же был дисквалифицирован главный тренер... Но могут ли эти сопутствующие обстоятельства оправдывать откровенно плохой футбол команд в первом тайме?

Футбол был плохой... Точнее, скучный. Почти без опасных моментов. Даже ударов было мало. ЛНЗ начал дальним выстрелом Шестакова, далее продолжил ударом головой Бара, а завершал тайм перспективным, но безрезультатным пасом Яшари в направлении Хобленко. Этот пас "перехватил" партнер Алексея Геннадий Пасич.

Весьма скромно, но соперник ЛНЗ недалеко убежал. Более того, мяч хуже держался в ногах футболистов "Днепра-1", поэтому то, что они не выиграли первый тайм – вполне логичное и закономерное развитие событий. Бабенко бил издали, однако это была откровенная авантюра. Горбунов со штрафного не сумел перебросить стенку. Такая игра команды Максимова не просто подтверждала опасения болельщиков относительно кризиса, а подчеркивала их.

Однако Максимов со своими помощниками не захотели мириться с таким ходом событий. Перерыв "Днепр-1" использовал очень продуктивно. Мы не знаем, о чем говорили тренеры с футболистами, но знаем, какая была кадровая перестановка. Гаджиев вышел на поле вместо Очеретько и очень быстро принял участие в голевой атаке. Принял мяч в центре поля (но не было ли прикосновения к мячу рукой?), пронесся по флангу, выполнил прострел в направлении Гуцуляка, Алексей поборолся в гуще футболистов, поспособствовав отскоку мяча точно на ногу Филиппову – 1:0 в пользу гостей.

Но ресурс для усиления игры нашелся и у ЛНЗ. Возможно, он существовал с самого начала, просто нужен был раздражитель. Пропущенный гол стал таковым... Хобленко подстерег ошибку Горбунова, но не реализовал выход тет-а-тет с Волынцом. Зато заработал угловой, с которого забил Салиху. Рыбалка подал от флажка, Бар продолжил на дальнюю штангу, а косовар "продавил" Филиппова, вогнав мяч в сетку ворот, уже не контролируемых Волынцом.

После этого ЛНЗ полностью завладел инициативой и выглядел, если откровенно, значительно лучше, чем "Днепр-1". Классную комбинацию хозяева разыграли, выведя на удар Яшари. Но тот пробил точно в Волынца, а Шестаков на добивании промахнулся с невероятно удобной позиции.

Далее Хобленко упустил еще два момента, уйдя на замену с опущенной головой, хотя в целом команда выступала достойно. "Днепр-1" моментами откровенно отбивался. Хотя в конце мог забить усилиями Баденко, который заменил Кивинду, который, в свою очередь, тоже вышел на замену чуть раньше... не очень все хорошо в составе "Днепра-1".

В составе, и в игре... Сегодня вице-чемпион еще легко отделался, добыв одно очко. Потому что мог быть ноль.

УПЛ. 21-й тур. 12.03.2024

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Александр Афанасьев

ЛНЗ - "Днепр-1" 1:1

Голы: Салиху 58 - Филиппов 48

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравский, Салиху, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Яшари (Олейник 88), Шестаков (Наумец 84), Хобленко (Прядун 84), Г. Пасич

"Днепр-1": Волынец, Мирошниченко, Адамюк, Сарапий, Горбунов (Мельниченко 78), Пихаленок, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Очеретько (Гаджиев 48), Филиппов (Кивинда, Баденко 84)

Предупреждения: Капиенко 35, Рыбалка 68 - Гаджиев 77