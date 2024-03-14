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Внимательно ли вы следили за зимним трансферным окном в УПЛ? Квиз от UA-Футбол

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Внимательно ли вы следили за зимним трансферным окном в УПЛ? Квиз от UA-Футбол

Фото - Анатолій Спиця

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

12-го марта в Украине закрылось зимнее трансферное окно. Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за зимними трансферами команд УПЛ, пройдя наш квиз.

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квиз от UA-Футбол
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