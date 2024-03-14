Бурбас: Заря готовится штрафовать своих бунтовщиков

Украинский блогер, бывший журналист и комментатор Игорь Бурбас заявил о том, что руководство " Зари " может оштрафовать игроков, которые отказались выходить на матч 21-го тура УПЛ с "Динамо" (0:2).

"Заря" готовится штрафовать своих бунтовщиков. По моей информации, клуб может воспользоваться статьей контракта, где прописано, что отказ игрока от участия в официальном матче предусматривает санкцию в виде лишения его 50% месячной зарплаты. Повторный невыход на игру – это уже минус 90%.

И это, дескать, не все. В компетенции главного тренера применять еще и дополнительные штрафные санкции. По своему усмотрению он может лишать подопечных на суммы до 50%. В частности, за непрофессиональное поведение, нанесение имиджевого ущерба клубу. Короче, зацепиться есть за что.

Но это крайние меры, к которым "Заря" пока не хотела прибегать. Вчера, сегодня и завтра в команде выходные, ситуация на паузе, каждый взвешивает дальнейшие действия. Следующий раунд переговоров между сторонами – в субботу. На них клуб заинтересован найти общий язык и дать шанс мятежникам отмотать ситуацию обратно.

Но только на собственных условиях, то есть выплатить обещанные призовые в период с 10 по 19 мая. Насколько я понимаю, это обусловлено какими налоговыми тонкостями из-за окончания в клубе одного финансового года и начала нового.

Игроки же оценивают риски, что это и конец футбольного сезона, после которого, простыми словами, их могут "бросить". Сейчас они заручились поддержкой профсоюза профессиональных футболистов, готовых стоять на своем и требовать свой заработанный бонус", - написал Бурбас в своем телеграм-канале.