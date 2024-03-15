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Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько
В рамках 21-го тура украинского первенства полтавская "Ворскла" под руководством Сергея Долганского посетит КСК "Ника" в гости к "Александрии" Руслана Ротаня.
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Оба коллектива находятся на эмоциональном подъеме. В прошлом туре "горожане" сенсационно на выезде одолели житомирское "Полесье" (2:1), ну а полтавчане в гостях минимально разобрались с одесским "Черноморцем".
Сейчас команды в турнирной таблице отделяет 9 зачетных баллов. При этом у команды Ротаня есть еще матч в запасе. Таким образом, "Ворскла" расположилась на 7-й позиции, а "Александрия" на 11-й.
Матч 21-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Александрия" - "Оболонь" состоится в пятницу, 15-го марта 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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