Александрия - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В рамках 21-го тура украинского первенства полтавская "Ворскла" под руководством Сергея Долганского посетит КСК "Ника" в гости к "Александрии" Руслана Ротаня.

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Оба коллектива находятся на эмоциональном подъеме. В прошлом туре "горожане" сенсационно на выезде одолели житомирское "Полесье" (2:1), ну а полтавчане в гостях минимально разобрались с одесским "Черноморцем".

Сейчас команды в турнирной таблице отделяет 9 зачетных баллов. При этом у команды Ротаня есть еще матч в запасе. Таким образом, "Ворскла" расположилась на 7-й позиции, а "Александрия" на 11-й.

Матч 21-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Александрия" - "Оболонь" состоится в пятницу, 15-го марта 2024-го года, в 18:00.

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