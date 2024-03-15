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Нидерландский АЗ летом может купить у Шахтера Лассину Траоре

Премьер-лига
Обновлено

АЗ ищет замену форварду Павлидису, который летом, вероятно, покинет команду

Нидерландский АЗ летом может купить у Шахтера Лассину Траоре

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нидерландский АЗ из Алкмаара в летнее трансферное окно, вероятно, будет вынужден продать одного из своих лидеров - 25-летнего греческого центрфорварда Вангелиса Павлидиса, который в текущем сезоне наколотил 22 гола в 25 матчах чемпионата Нидерландов, но при этом имеет контракт с клубом лишь до 2025 года.

В клубе понимают, что удержать игрока летом будет очень тяжело, и поэтому уже сейчас начали ему искать замену.

Как пишут местные СМИ, АЗ обратил внимание на 23-летнего форварда "Шахтера" Лассина Траоре, который по манере игры похож на Павлидиса и при этом прекрасно знаком с чемпионатом Нидерландов, так как раньше играл за "Аякс".

Ожидается, что от продажи Павлидиса АЗ сумеет выручить не менее 25 миллионов евро, чего будет более чем достаточно, чтобы договориться с "горняками" по Траоре.

Напомним, что Траоре перешел в "Шахтер" летом 2021 года за 10 миллионов евро, однако полностью в составе "горняков" не раскрылся, во многом из-за преследующих игрока травм. Всего за "горняков" Лассина провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.

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Лассина Траоре Шахтер (Донецк) АЗ (Алкмаар)
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Михаил Черныш
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