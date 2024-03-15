Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерландский АЗ летом может купить у Шахтера Лассину Траоре
АЗ ищет замену форварду Павлидису, который летом, вероятно, покинет команду
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нидерландский АЗ из Алкмаара в летнее трансферное окно, вероятно, будет вынужден продать одного из своих лидеров - 25-летнего греческого центрфорварда Вангелиса Павлидиса, который в текущем сезоне наколотил 22 гола в 25 матчах чемпионата Нидерландов, но при этом имеет контракт с клубом лишь до 2025 года.
В клубе понимают, что удержать игрока летом будет очень тяжело, и поэтому уже сейчас начали ему искать замену.
Как пишут местные СМИ, АЗ обратил внимание на 23-летнего форварда "
Ожидается, что от продажи Павлидиса АЗ сумеет выручить не менее 25 миллионов евро, чего будет более чем достаточно, чтобы договориться с "горняками" по Траоре.
Напомним, что Траоре перешел в "Шахтер" летом 2021 года за 10 миллионов евро, однако полностью в составе "горняков" не раскрылся, во многом из-за преследующих игрока травм. Всего за "горняков" Лассина провел 54 матча, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.
Популярное сейчас
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - на пути к группе ЛЧ, Динамо на границе топ-70, Заря - высоко, но без смысла
- Таблица коэффициентов. В следующем сезоне даже Греция Украине – не конкурент?
- УПЛ. Динамо – Заря 2:0. Проблемы соперника не волнуют киевлян
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО