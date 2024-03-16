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Оболонь - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Полесье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
polissyafc.com
Оба коллектива начали весеннюю часть далеко не лучшим образом. "Пивовары" хоть и выглядело симпатично по игре, однако как и "волки" набрали в стартовых трех турах после паузы лишь один зачетный балл. В субботу, в 16-й день марта "Оболонь" будет принимать "Полесье".
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Матч "Оболонь" – "Полесье" будет сыгран в субботу в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 21-й тур
16 марта 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 15:30 "Полесье"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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