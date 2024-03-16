Оболонь - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Оба коллектива начали весеннюю часть далеко не лучшим образом. "Пивовары" хоть и выглядело симпатично по игре, однако как и "волки" набрали в стартовых трех турах после паузы лишь один зачетный балл. В субботу, в 16-й день марта "Оболонь" будет принимать "Полесье".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч "Оболонь" – "Полесье" будет сыгран в субботу в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур

16 марта 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "Полесье"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>