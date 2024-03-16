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Скрипник: Следующая игра – это шанс, чтобы реабилитироваться

Премьер-лига
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Дальше – встреча против тяжелого соперника

Скрипник: Следующая игра – это шанс, чтобы реабилитироваться

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Руха".

“В первом тайме было все по делу. Когда поняли, как нужно играть – уже было поздно. Имеем, что имеем. Никто от нас не ожидал, что мы должны сегодня феерить. "Рух" – мощная команда, которая борется за еврокубки. Они уже играют несколько лет вместе. Все справедливо.

Пенальти в наши ворота? Это не моя компетенция, мне не нравится обсуждать судейство. Это не мои обязанности. Я смотрю на свою команду и мне очень тяжело, когда мои ребята делают не то, что мы договаривались.

Мы ожидали, что будет трудный матч, с большим количеством единоборств, и мы проигрывали решающие единоборства.

После удаления у соперника мы держали мяч. Забили один гол? Ну молодцы. А так – все справедливо.

Повлиял ли на нас первый пропущенный гол? Игра меняется, когда что-нибудь случается на поле. Каждый гол меняет игру. Все изменилось. Пенальти – не пенальти, это не должно быть трагически, но для нас стало трагически.

Девять туров без побед? Будем работать и настраиваться на следующую игру. Следующая игра – это шанс реабилитироваться”, – сказал Скрипник в эфире УПЛ ТВ.

Следующий матч "Металлист 1925" проведет 29 марта против "Зари".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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